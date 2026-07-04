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Chile envía 13 toneladas de ayuda a Venezuela: este sábado regresan los rescatistas que trabajaron tras el terremoto

Los especialistas del equipo USAR llegan al país tras colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y apoyar la emergencia.

Nelson Quiroz

Francisco Gutierrez

Chile envió 13 toneladas de ayuda a Venezuela: este sábado regresan los rescatistas que trabajaron tras el terremoto

Chile envió 13 toneladas de ayuda a Venezuela: este sábado regresan los rescatistas que trabajaron tras el terremoto

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Luego de casi 10 días desplegados en las zonas afectadas por el doble terremoto que golpeó a Venezuela, este sábado retornan a Chile los 45 bomberos del equipo especializado USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), quienes participaron en las labores de búsqueda de sobrevivientes.

Su llegada al país está prevista para después de las 16:00 horas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

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El regreso de la delegación ocurre tras una misión humanitaria que también contempló el envío de 13 toneladas de ayuda desde Chile, incluyendo alimentos, vacunas e insumos médicos.

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La asistencia fue coordinada entre el Gobierno y el sector privado para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos que, según el último balance oficial venezolano, dejaron miles de fallecidos, heridos y damnificados.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que Chile mantiene abiertos los canales de coordinación con las autoridades venezolanas y no descartó nuevos envíos de ayuda si la situación lo requiere.

“Vamos a seguir estando a disposición del Gobierno venezolano. No descartamos continuar con el envío de ayuda humanitaria en la medida que exista la coordinación correspondiente”, señaló.

En paralelo, el director de Asuntos Consulares permanece en Venezuela coordinando acciones de apoyo para ciudadanos chilenos residentes en ese país y facilitando las comunicaciones oficiales con las familias afectadas.

Durante su estadía, el equipo USAR chileno fue reconocido por las autoridades venezolanas por su trabajo en las tareas de rescate, en una emergencia considerada una de las más graves registradas en la región durante los últimos años.

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