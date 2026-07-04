Chile envía 13 toneladas de ayuda a Venezuela: este sábado regresan los rescatistas que trabajaron tras el terremoto

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Chile envió 13 toneladas de ayuda a Venezuela: este sábado regresan los rescatistas que trabajaron tras el terremoto

Luego de casi 10 días desplegados en las zonas afectadas por el doble terremoto que golpeó a Venezuela, este sábado retornan a Chile los 45 bomberos del equipo especializado USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), quienes participaron en las labores de búsqueda de sobrevivientes.

Su llegada al país está prevista para después de las 16:00 horas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Delcy Rodríguez reconoce al equipo chileno USAR Ampliar

El regreso de la delegación ocurre tras una misión humanitaria que también contempló el envío de 13 toneladas de ayuda desde Chile, incluyendo alimentos, vacunas e insumos médicos.

La asistencia fue coordinada entre el Gobierno y el sector privado para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos que, según el último balance oficial venezolano, dejaron miles de fallecidos, heridos y damnificados.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que Chile mantiene abiertos los canales de coordinación con las autoridades venezolanas y no descartó nuevos envíos de ayuda si la situación lo requiere.

“Vamos a seguir estando a disposición del Gobierno venezolano. No descartamos continuar con el envío de ayuda humanitaria en la medida que exista la coordinación correspondiente”, señaló.

En unos momentos saldrá un avión 767 de la @FACh_Chile rumbo a Venezuela para buscar a nuestros rescatistas y hacer llegar un segundo cargamento de ayuda humanitaria con 35.000 dosis de vacunas, elementos médicos y alimentación. Esto fue gracias a la colaboración público -… pic.twitter.com/znJbHnBVMC — Máximo Pavez 🇨🇱 (@MaximoPavezC) July 4, 2026

En paralelo, el director de Asuntos Consulares permanece en Venezuela coordinando acciones de apoyo para ciudadanos chilenos residentes en ese país y facilitando las comunicaciones oficiales con las familias afectadas.

📰#Noticia | 35 mil vacunas arriban a La Guaira desde Chile tras los terremotos



El cargamento también contiene medicamentos, insumos médicos y alimentos.https://t.co/UWgG4JxrtY pic.twitter.com/BvcsCBJtA1 — Min. del P.P. para Relaciones Exteriores (@Cancilleria_ve) July 4, 2026

Durante su estadía, el equipo USAR chileno fue reconocido por las autoridades venezolanas por su trabajo en las tareas de rescate, en una emergencia considerada una de las más graves registradas en la región durante los últimos años.