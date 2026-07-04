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Marcado por emotivas palabras de su hijo: así se vive el adiós a Fernando Kliche

Decenas de personas acudieron a despedir al actor, mientras sus colegas destacaron su talento y la calidad humana que marcó su trayectoria.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Marcado por emotivas palabras de su hijo: así se vive el emotivo adiós a Fernando Kliche

Marcado por emotivas palabras de su hijo: así se vive el emotivo adiós a Fernando Kliche

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Decenas de personas llegaron este sábado hasta la parroquia Jesús Nazareno, en la comuna de Providencia, para despedir al actor Fernando Kliche, quien falleció el viernes a los 71 años.

Pese a las bajas temperaturas, familiares, colegas y admiradores acudieron al velatorio para rendir homenaje al intérprete uruguayo nacionalizado chileno, recordado por su extensa trayectoria en teleseries, teatro y televisión.

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En medio de la ceremonia, Ignacio Kliche, hijo del actor, agradeció las múltiples muestras de cariño recibidas. “Quiero decir gracias a todo Chile (...) cuando llegamos temprano con mis hermanos ya había gente esperando para despedirlo. Eso era mi padre”, expresó emocionado.

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Durante la jornada también llegaron reconocidos actores, entre ellos Titi García-Huidobro y Alejandro Trejo, quienes destacaron no solo su talento artístico, sino también su calidad humana. “Siempre tenía una sonrisa y una palabra para quien lo necesitara”, recordó García-Huidobro, mientras que Trejo lo definió como “una persona maravillosa, de una calidad humana increíble”.

El velatorio permanecerá abierto durante este sábado en la parroquia ubicada en Manuel Montt 797. En tanto, el domingo se realizará un responso privado a las 10:00 horas y posteriormente sus restos serán trasladados al Parque del Recuerdo, en Huechuraba, donde familiares, amigos y cercanos le darán el último adiós.

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