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Alerta en el Mundial 2026: ocho jugadores dan positivo en control antidopaje por una sustancia prohibida

El caso involucra a la selección de Túnez, que fue eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Alex Pantling - FIFA

La selección de Túnez, una de las primeras eliminadas del Mundial 2026, se vio envuelta en un grave escándalo tras su despedida de la cita planetaria que se sigue disputando en Norteamérica.

Según la información difundida por el medio británico Daily Mail, ocho jugadores del elenco africano arrojaron positivo en un control antidopaje durante la Copa del Mundo.

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De acuerdo al citado medio, los exámenes de los involucrados presentaron rastros de clembuterol, un fármaco que figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Este componente se utiliza habitualmente en la medicina tradicional para calmar los efectos del asma, aunque en el deporte de élite está prohibido debido a su capacidad de mejorar el rendimiento físico y favorecer la pérdida de grasa corporal.

La hipótesis principal

Las primeras investigaciones del caso apuntan a que la cantidad del compuesto registrada en los controles podría deberse, probablemente, a una contaminación.

Según la publicación, la sustancia puede haber estado en carne contaminada consumida por los tunecinos en México, país donde establecieron su base durante el Mundial 2026.

En países como el azteca, el clenbuterol se utiliza como promotor del crecimiento en animales de granja, especialmente para aumentar la masa muscular del ganado. Si esa hipótesis se confirma, los futbolistas podrían quedar exentos de sanciones disciplinarias.

Hasta el momento, ni la FIFA ni la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) han emitido una resolución oficial sobre el caso, que continúa bajo investigación. De todos modos, la noticia activó las alertas de los comités médicos de la Copa del Mundo, advirtiendo a más de una selección sobre un posible alcance del mismo caso.

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