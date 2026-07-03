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VIDEO. La cruda autocrítica de Lionel Messi tras sufrir ante Cabo Verde: “hay que corregir las cosas malas, que hoy fueron muchas”

El capitán de los campeones del mundo se mostró satisfecho por meterse en 8vos, pero preocupados por el desgaste que tuvieron que hacer para eliminar a los africanos.

Gonzalo Miranda

Lionel Messi, capitán de Argentina | Getty Images

Lionel Messi, capitán de Argentina | Getty Images

Este viernes por la noche Argentina ganó, pero Cabo Verde conquistó el mundo. Los argentinos batallaron hasta el alargue para eliminar a los africanos, cuando todos pensaban en un “trámite fácil en la previa para los ‘trasandinos’ en el Mundial 2026.

Una vez más, la figura del campeón del mundo fue Lionel Messi. El capitán de la ‘albiceleste’ abrió el camino con un golazo, pero después terminó sufriendo ante la gran sorpresa de la Copa del Mundo.

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Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. En partidos así, es importante. Tenemos buenos cabeceadores, gente que va bien arriba”, partió diciendo tras el encuentro.

Sin embargo, se mostró sumamente autocrítico con lo mostrado ante los africanos: “no pudimos presionarlos bien, que por ahí nos quedaban lejos las líneas cuando queríamos saltear al central desde el pivote defensivo, a los centrales se les hacía muy largo saltar”.

Respecto a Cabo Verde, Messi sostuvo que “no por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Hicimos lo más difícil que fue encontrar el primer gol y pensamos que, a raíz de eso, íbamos a encontrar nuestro juego. Y fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no pudimos presionar bien”, esgrimió.

Ellos golpearon con sus armas. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata a mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros prestigiamos a las selecciones por nombres, sabíamos que no iba a ser para nada fácil”, complementó el goleador del Mundial 2026.

Cerró sosteniendo que “lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene, sacar cosas positivas. Las hay, porque hicimos cosas buenas. Y corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas también”, finalizó Lionel Messi.

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