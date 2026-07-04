Así comenzó la gran fiesta deportiva que reúne a los mejores triatletas de América

A las 07:30 horas de este sábado comenzaron las competencias del “Campeonato de Triatlón y Paratriatlón de las Américas Antofagasta 2026 Escondida | BHP”, con las pruebas de la categoría Junior (16 a 19 años) en damas y varones, dando inicio al principal campeonato continental de la disciplina.

La primera prueba de la jornada, correspondiente a la categoría masculina, coronó al canadiense Robi Racine. El segundo lugar fue para el ecuatoriano Nicolás Alejandro Calvopiña Castellano, mientras que el tercer puesto quedó en manos de su compatriota Thomas Francisco Chica Pérez.

Campeonato de Triatlón y Paratriatlón de las Américas Antofagasta 2026 Escondida | BHP Ampliar

En la categoría femenina, la victoria fue para la canadiense Brooke Rousselle, seguida por la mexicana Regina Michel Camacho y la también canadiense Sarah-Maude Levesque, quienes completaron el podio de una competencia marcada por un alto nivel deportivo y una estrecha disputa entre las principales exponentes del continente.

El campeonato, presentado por Escondida | BHP y el Gobierno Regional de Antofagasta, y organizado por la Federación Chilena de Triatlón, reúne a más de 600 deportistas provenientes de 20 países.

Durante la ceremonia inaugural, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, destacó que “este campeonato demuestra que nuestra región tiene la capacidad de albergar eventos deportivos de clase mundial. Ver a miles de personas acompañando esta primera jornada nos llena de orgullo, porque el deporte también impulsa el turismo, fortalece la economía local y proyecta a Antofagasta hacia el mundo”.

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Por su parte, Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, señaló que “estamos muy orgullosos de ver cómo Antofagasta se transforma este fin de semana en la capital del triatlón de América. Este campeonato es el resultado de un trabajo conjunto que demuestra lo que podemos lograr cuando nos unimos para impulsar el desarrollo de la región. A través de iniciativas como esta queremos acercar el deporte a la comunidad y seguir promoviendo eventos que proyecten a Antofagasta como sede de competencias internacionales”.

En tanto, el presidente de la Federación Chilena de Triatlón, Javier Parada, destacó que “estamos verdaderamente felices de estar viviendo esta tremenda fiesta deportiva acá en Antofagasta. Hoy el día nos ha acompañado de una manera espectacular; el clima y el entorno de la ciudad han estado maravillosos, regalándonos una jornada perfecta para el triatlón”.

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Las competencias se desarrollan en un circuito que recorre el borde costero de la ciudad, con la etapa de natación frente al Balneario Municipal, ciclismo por las avenidas República de Croacia y Ejército, y pedestrismo por avenida Grecia, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel para la comunidad y sus visitantes.

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó que “esta es una verdadera fiesta del deporte que proyecta a Antofagasta hacia el continente y el mundo. Contamos con condiciones privilegiadas para disfrutar y practicar actividad física durante todo el año, y este campeonato es una muestra de ello. Serán dos jornadas llenas de emoción, donde vecinos, familias y visitantes podrán disfrutar de un evento deportivo de nivel internacional”.

La jornada continuará esta tarde con las competencias Elite masculina y femenina, donde competirán destacados exponentes internacionales como el chileno Diego Moya, el brasileño Manoel Messias, la colombiana María Carolina Velásquez, la brasileña Djenyfer Arnold y la histórica triatleta chilena Bárbara Riveros.

En tanto, este domingo se disputarán las pruebas de Paratriatlón y las categorías Age Group Sprint, donde sobresalen figuras como el brasileño Ronan Cordeiro, la estadounidense Grace Norman y el chileno José Luis Rodríguez, quienes animarán una de las jornadas más esperadas del campeonato.

El Campeonato de Triatlón y Paratriatlón de las Américas Antofagasta 2026 es organizado por World Triathlon y la Confederación Americana de Triatlón, y cuenta con Escondida | BHP como main sponsor, junto al Gobierno Regional de Antofagasta, la Municipalidad de Antofagasta, el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes y la Federación Chilena de Triatlón.