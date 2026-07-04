Vale Roth revela el nombre que llevará su tercer hijo

Santiago

La influencer y exgimnasta Valentina Roth reveló el nombre que llevará su tercer hijo junto a su esposo, Miguel de la Fuente.

A través de sus historias de Instagram, Roth contó que ambos llegaron rápidamente a un acuerdo sobre cómo llamarán al bebé. “Me gusta este nombre y a Miguel también le gusta. Parece que nos vamos a quedar con este”, comentó.

Luego, confirmó que el niño se llamará Renzo. “Renzo nos gusta mucho. Qué lindo, ¿no? Renzo de la Fuente Roth”, señaló, mostrando su entusiasmo por la elección.

La exintegrante de Fiebre de Baile explicó además que el nombre le parece “original e italiano”, haciendo alusión a las raíces de su familia. En ese contexto, comentó que su esposo y sus dos hijas cuentan con pasaporte italiano, por lo que espera que su hijo también pueda obtener esa nacionalidad.

Vale Roth anunció en mayo que estaba esperando a su tercer hijo, luego de convertirse en madre de Martina y Antonia. Semanas más tarde, la pareja confirmó que el nuevo integrante de la familia será un niño.