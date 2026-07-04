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Más de 120 detenidos en masivo operativo de Carabineros realizado en distintas regiones de Chile

El procedimiento dejó además cerca de 900 infracciones, principalmente a locales que incumplían la normativa sobre venta de alcohol.

Nelson Quiroz

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / Oscar Guerra

Carabineros realizó un amplio operativo de fiscalización y control durante la noche del viernes en distintas regiones del país, desplegando cerca de 1.300 funcionarios adicionales con el objetivo de reforzar la seguridad en sectores de alta concurrencia y prevenir delitos asociados al consumo de alcohol.

Como resultado del procedimiento, la institución informó la detención de 128 personas por diversos delitos, de las cuales 25 fueron aprehendidas en la Región Metropolitana y siete en el sector de San Pablo.

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Además, más del 70% de los arrestos correspondió a personas sorprendidas cometiendo delitos en flagrancia.

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Durante la jornada también se efectuaron cerca de 11.500 controles preventivos, entre fiscalizaciones de identidad y vehiculares, además de aproximadamente 2.000 inspecciones a locales comerciales, principalmente establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas.

Estas acciones derivaron en cerca de 900 infracciones, más de 600 de ellas aplicadas a recintos que incumplían la normativa vigente para la venta de alcohol.

El jefe de Zona, general Alex Bahamóndez, señaló que estos resultados responden a una estrategia de fiscalización implementada desde comienzos de año en distintos puntos del país. Agregó que los operativos buscan prevenir la comisión de delitos, aumentar la sensación de seguridad en espacios de recreación y evitar hechos de violencia o accidentes asociados al consumo irresponsable de alcohol.

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