Un ecosistema verde: así era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según estudio

El hallazgo revela una asociación fósil de plantas, insectos, peces, crustáceos y tiburones.

José Campillay

Un reciente estudio publicado en la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ha revelado que el Desierto de Atacama, el más árido del mundo, albergó hace aproximadamente 230 millones de años, durante el periodo Triásico, un ecosistema sorprendentemente verde y diverso.

Actualmente, la región se reconoce por sus condiciones extremas: mínimo de precipitaciones, paisaje árido y prácticamente sin vegetación densamente establecida. Pero los hallazgos en la formación conocida como la Formación El Mono, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la Región de Atacama, cambian radicalmente esa imagen.

El paleontólogo y académico de la Universidad de Atacama, Philippe Moisan, uno de los autores del estudio, señala que “lo primero es olvidar el concepto de desierto” (vía La Tercera).

ADN

La investigación del equipo internacional (que incluye científicos de Chile, Alemania, Argentina y Brasil) encontró en la Formación El Mono una asociación fósil de plantas, insectos completos, crustáceos de agua dulce, peces óseos y tiburones de agua dulce. El estudio señala que se trata de “una biota única para Chile durante el Triásico”.

Moisan expresó la sorpresa que se llevaron al conocer “la diversidad, y sobre todo la calidad de preservación de los fósiles".Entre las plantas dominantes se encontraban helechos con semillas, equisetales y gimnospermas, mucho más abundantes que lo que prevalece en el Atacama actual.

El autor hizo hincapié en que el desierto como lo conocemos hoy tiene menos de 5 millones de años de antigüedad, por lo que ese panorama tan diferente corresponde a una era muy anterior.

En ese ambiente, también habitaban insectos, hongos y, en las zonas lacustres, reptiles y mamíferos primitivos, según el equipo de investigación.

Hallazgo para la paleontología chilena y global

El descubrimiento aporta piezas clave para reconstruir la historia de los ecosistemas continentales del Triásico en el supercontinente Gondwana. Según el estudio, la Formación El Mono representa:

  • Un sistema lacustre y fluvial en una cuenca de extensión rift-relacionada en el margen suroccidental de Gondwana.
  • Una biodiversidad jamás registrada con tal detalle en latitudes chilenas para este periodo. El hallazgo abre nuevas líneas para entender cómo se desarrollaron los primeros vertebrados continentales y ecosistemas en esta zona.

En cuanto al destino del material fósil, Moisan indica que los ejemplares están depositados temporalmente en la Universidad de Atacama y que eventualmente podrán quedar en el nuevo Museo Regional de Atacama o similar, pero permanecerán en territorio regional.

También destaca la importancia del involucramiento de estudiantes de pregrado y postgrado en estos proyectos, y subraya que “es importante que la comunidad local sienta empoderamiento de estos descubrimientos, ya que están en sus territorio y es un motivo de orgullo para una región a veces olvidada”.

