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VIDEO. Davoo Xeneize ve la imitación que le hizo Stefan Kramer y así reacciona: estallan las redes

El popular streamer argentino se tomó con humor la imitación del humorista chileno.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Davoo Xeneize ve la imitación que le hizo Stefan Kramer y así reacciona: estallan las redes

El humorista chileno Stefan Kramer volvió a lucirse en sus redes sociales con su imitación al reconocido streamer argentino Davoo Xeneize, en la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos del Mundial 2026.

El comediante nacional anticipó el cruce entre ambas selecciones en Miami, que terminó con un sufrido triunfo de la “Abiceleste”, y emuló a la perfección los gestos, el tono de voz y las muletillas de los análisis del popular influencer.

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Horas más tarde, llegó la reacción de Davoo Xeneize, quien se tomó con buen ánimo la imitación de Kramer y respondió entre risas: “No hablo así, chat, y no gesticulo así tampoco”.

“No digo así los años, nunca analicé eso. ¿En serio así soy yo, chicos?”, agregó el streamer argentino entre carcajadas, sumándose con humor a la ola de reacciones.

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