VIDEO. Davoo Xeneize ve la imitación que le hizo Stefan Kramer y así reacciona: estallan las redes
El popular streamer argentino se tomó con humor la imitación del humorista chileno.
El humorista chileno Stefan Kramer volvió a lucirse en sus redes sociales con su imitación al reconocido streamer argentino Davoo Xeneize, en la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos del Mundial 2026.
El comediante nacional anticipó el cruce entre ambas selecciones en Miami, que terminó con un sufrido triunfo de la “Abiceleste”, y emuló a la perfección los gestos, el tono de voz y las muletillas de los análisis del popular influencer.
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Horas más tarde, llegó la reacción de Davoo Xeneize, quien se tomó con buen ánimo la imitación de Kramer y respondió entre risas: “No hablo así, chat, y no gesticulo así tampoco”.
“No digo así los años, nunca analicé eso. ¿En serio así soy yo, chicos?”, agregó el streamer argentino entre carcajadas, sumándose con humor a la ola de reacciones.
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