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Gonzalo Reyna es el primer refuerzo invernal de la U: ¿cuánto dinero invierten los azules en él?

Racing Club informó los montos involucrados en el traspaso del jugador de 19 años.

Carlos Madariaga

Gonzalo Reyna es el primer refuerzo invernal de la U: ¿cuánto dinero invierten los azules en él?

Gonzalo Reyna es el primer refuerzo invernal de la U: ¿cuánto dinero invierten los azules en él? / RAUL ARBOLEDA

A mediados de semana, Universidad de Chile sorprendió con avances en torno a su mercado de fichajes.

Esto pues los azules alcanzaron un rápido acuerdo para incorporar a un jugador desde el fútbol argentino: se trata del volante Gonzalo Reyna, quien pertenece a Racing Club y que el semestre pasado defendió la camiseta del Boston River de Uruguay.

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En el elenco charrúa acumuló 20 partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana, tras lo cual regresó a la “Academia”, de donde saldrá nuevamente a préstamo.

Desde Racing Club oficializaron el traspaso de Gonzalo Reyna a la U de Chile sin cargo de por medio, donde no ocupará cupo de extranjero al ser considerado como juvenil.

El detalle, eso sí, es que el cuadro trasandino informó que, aunque no hay desembolso de dinero por parte del elenco azul, en caso de querer extender la permanencia en el club del jugador de 19 años, hay una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50% de su pase.

Ahora, todo dependerá de cómo se desempeñe quien ya llegó el pasado miércoles a Santiago y vio en cancha la derrota de la U de Chile ante Unión La Calera por Copa Chile.

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