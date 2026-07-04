Chile recibe a rescatistas de Bomberos que participaron en misión humanitaria tras terremotos en Venezuela

Este sábado, el gobierno recibió a los 45 rescatistas USAR de Bomberos de Chile que regresaron al país tras participar durante diez días en las labores de búsqueda y rescate desplegadas en Venezuela, tras el terremoto.

La ceremonia fue encabezada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el ministro de Defensa, Rodrigo Álvarez; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián.

Durante la recepción, Pavez afirmó que el trabajo de los voluntarios representa “lo mejor que tiene nuestro país”, resaltando su compromiso, sentido de urgencia y profesionalismo en una emergencia de gran magnitud.

El retorno de los rescatistas se realizó a bordo del mismo avión Boeing 767 de la Fuerza Aérea de Chile que previamente trasladó el tercer cargamento de ayuda humanitaria enviado por el Gobierno.

El paquete de suministros enviados estaba compuesto por 35 mil vacunas, además de medicamentos, insumos médicos, kits de higiene y alimentos para las comunidades afectadas.

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Desde el Ejecutivo señalaron que esta primera etapa de apoyo contempló tres vuelos, el despliegue de 45 especialistas certificados internacionalmente y el traslado de equipos de rescate.

En tanto, el líder del equipo USAR de Bomberos de Chile, Cristian Vera, destacó que todos los integrantes regresaron sanos y salvos, pese a trabajar en zonas con edificios de hasta 20 pisos completamente colapsados, donde aún continúan las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.