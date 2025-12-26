;

“Este 2026 será mi último año en el fútbol... No es una decisión fácil, el cuerpo siente el paso del tiempo”

El delantero de Deportes Iquique y campeón de América con La Roja, Edson Puch, anunció que se retirará del fútbol al término de la próxima temporada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Edson Puch, delantero de Deportes Iquique y campeón de América con la selección chilena, anunció oficialmente que se retirará del fútbol profesional al término de la temporada 2026.

A través de redes sociales, el atacante de 39 años compartió un emotivo mensaje y comunicó que dejará la actividad defendiendo al club de sus amores, luego de descender con el cuadro nortino a la Primera B en 2025.

"Les quiero contar algo desde el corazón: este 2026 será mi último año en el fútbol. No es una decisión fácil", escribió el experimentado futbolista junto a un video recopilatorio en su cuenta de Instagram.

“El cuerpo siente el paso del tiempo y si voy a cerrar este capítulo, quería hacerlo en Iquique. En la ciudad que me marcó, que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido", añadió.

Finalmente, Puch sostuvo: “Siempre lo pensé así, volver al origen y cerrar el círculo. Hasta el último partido. En casa. Con el corazón lleno. Gracias por acompañarme en este camino".

De esta manera, el campeón de América con La Roja en 2016 iniciará la cuenta regresiva para cerrar una exitosa carrera, donde tuvo destacados pasos por la U de Chile, Universidad Católica y varios ciclos en Deportes Iquique. Además, defendió en el extranjero a clubes como Huracán (Argentina), Liga de Quito (Ecuador), Al-Wasl FC (Emiratos Árabes) y equipos de México como Necaxa, Querétaro y Pachuca.

