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Lluvia confirmada en Santiago: anuncian qué día, a qué hora y hasta cuándo durarán las precipitaciones en la RM

Pronósticos del tiempo ya estiman la cantidad de milímetros que caerían en la capital durante los próximos días. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Lluvia confirmada en Santiago: anuncian qué día, a qué hora y hasta cuándo durarán las precipitaciones en la RM

Las lluvias en Santiago podrían regresar este sábado 4 de julio, en medio de un cambio de tiempo marcado por el avance de una baja segregada y un ciclón en superficie sobre la zona central del país.

El fenómeno llegaría tras varios días de frío intenso en la región Metropolitana, donde comunas como Pudahuel, Colina y Buin han registrado mínimas bajo cero.

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Para este jueves 2 y el viernes 3 de julio, el escenario se mantendrá estable, con cielos mayormente despejados, heladas matinales y máximas que no superarían los 15°C en la cuenca capitalina.

Horario, montos estimados y zonas con mayor probabilidad de precipitaciones

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, las precipitaciones comenzarían cerca del mediodía del sábado en sectores del poniente de la región Metropolitana. Luego avanzarían durante la tarde hacia el interior de la cuenca, en una jornada fría, con temperaturas cercanas a los 11°C en Santiago centro y alrededores.

Los montos estimados se mantendrían, por ahora, en rangos acotados. En Santiago y Lampa podrían caer entre 1 y 5 milímetros, mientras que en La Reina se esperan entre 2 y 6 milímetros. En Paine, los acumulados fluctuarían entre 3 y 7 milímetros, y en San José de Maipo podrían llegar a entre 2 y 8 milímetros.

La zona surponiente aparece como una de las más favorecidas por el evento. En San Pedro, los acumulados podrían ubicarse entre 5 y 10 milímetros, aunque no se descarta que algunas localidades cercanas reciban valores algo superiores.

El viento también será un factor relevante durante la jornada. En cordillera podrían registrarse rachas de hasta 70 km/h, mientras que en la cuenca se sentirían ráfagas cercanas a 35 km/h. En sectores precordilleranos, en tanto, podrían alcanzar los 45 km/h.

La inestabilidad también dejaría opciones de nieve durante la noche en sectores cordilleranos como San José de Maipo y Lo Barnechea, especialmente porque la isoterma cero oscilaría entre los 1.000 y 2.000 metros.

Tras el paso del sistema, el frío volverá con fuerza el domingo. Las altas presiones favorecerían nuevas heladas, con mínimas cercanas a -3°C en Paine y Tiltil, y alrededor de -1°C en sectores del Gran Santiago.

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