Atención conductores: estos son los desvíos en la Alameda este domingo 5 de julio por ceremonia estatal

Atención conductores: habrá desvíos en la Alameda este domingo por ceremonia del Juramento a la Bandera

Quienes deban desplazarse por el centro de Santiago durante la mañana de este domingo 5 de julio deberán planificar sus recorridos con anticipación.

Carabineros informó que habrá cortes y desvíos de tránsito debido a la ceremonia oficial del Juramento a la Bandera, que se realizará en el sector de la Alameda.

Las restricciones comenzarán a contar de las 08:00 horas y afectarán principalmente el tramo de la Alameda entre Manuel Rodríguez y Mac-Iver.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a preferir vías alternativas para ingresar al centro de Santiago y así evitar congestión y retrasos.

¿Qué calles estarán afectadas?

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el perímetro de desvíos para vehículos particulares estará delimitado por:

Norte: Santo Domingo

Sur: Santa Isabel

Poniente: Manuel Rodríguez

Oriente: Mac-Iver

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En tanto, para la locomoción colectiva los desvíos contemplan un perímetro distinto:

Norte: Santo Domingo

Sur: Avenida Matta

Poniente: España

Oriente: Miraflores

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Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la señalización y las indicaciones del personal desplegado en terreno, además de considerar tiempos de viaje.