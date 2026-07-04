Atención conductores: estos son los desvíos en la Alameda este domingo 5 de julio por ceremonia estatal
Las restricciones comenzarán a las 08:00 horas y afectarán uno de los principales accesos al centro de Santiago.
Quienes deban desplazarse por el centro de Santiago durante la mañana de este domingo 5 de julio deberán planificar sus recorridos con anticipación.
Carabineros informó que habrá cortes y desvíos de tránsito debido a la ceremonia oficial del Juramento a la Bandera, que se realizará en el sector de la Alameda.
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Las restricciones comenzarán a contar de las 08:00 horas y afectarán principalmente el tramo de la Alameda entre Manuel Rodríguez y Mac-Iver.
Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a preferir vías alternativas para ingresar al centro de Santiago y así evitar congestión y retrasos.
¿Qué calles estarán afectadas?
De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el perímetro de desvíos para vehículos particulares estará delimitado por:
- Norte: Santo Domingo
- Sur: Santa Isabel
- Poniente: Manuel Rodríguez
- Oriente: Mac-Iver
En tanto, para la locomoción colectiva los desvíos contemplan un perímetro distinto:
- Norte: Santo Domingo
- Sur: Avenida Matta
- Poniente: España
- Oriente: Miraflores
Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la señalización y las indicaciones del personal desplegado en terreno, además de considerar tiempos de viaje.
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