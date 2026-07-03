;

Sernac emite alerta para autos vendidos entre 2023 y 2025 en Chile por falla técnica: este es el modelo afectado

El desperfecto aumentaría “el riesgo de sufrir lesiones”, advirtió el organismo. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta para autos vendidos entre 2023 y 2025 en Chile por falla técnica: este es el modelo afectado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para un modelo de auto vendido en Chile por una falla técnica.

Stellantis Chile S.A. advirtió sobre la medida para los vehículos marca Jeep, modelos Grand Cherokee y Grand Cherokee L, comercializados entre los años 2023 y 2025 en el país. A continuación, una imagen referencial del modelo:

ADN

Según lo comunicado por el organismo, en algunos de los vehículos implicados "pueden haber sido ensamblados con reposacabezas de la 2° fila que contienen un mecanismo de bloqueo interno con una condición de interferencia”.

Esto último impediría que “el reposacabezas se bloquee en posición vertical. Un reposacabezas que esté plegado hacia adelante puede aumentar el riesgo de lesiones a los ocupantes del asiento en ciertos tipos de colisiones”.

“Los reposacabezas de la segunda fila pueden no bloquearse en posición vertical y quedar plegados, aumentando el riesgo de sufrir lesiones (como latigazo cervical) ante un impacto al no retener adecuadamente la cabeza del ocupante”, detallan desde el ente fiscalizador.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El Sernac recomienda a los conductores verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN del automóvil (revisar acá).

De ser el caso, los afectados deben comunicarse directamente con la empresa para agendar una cita y coordinar la respectiva reparación del vehículo. Dicho procedimiento tendrá una duración estimada de 1 hora y 30 minutos y no tiene costo adicional para los consumidores.

A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono / Call Center: 800 380 216
  • Correo electrónico: contactojeepcl@latam.stellantis.com
  • Sitio web: https://www.jeep.com/cl/
  • Formulario de contacto: https://crmfcalatam.my.site.com/psachile/s/home-jeep/formulario-jeep
  • Buscador de alertas de seguridad: https://www.jeep.com/cl/campanas-preventivas.html

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad