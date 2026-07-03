Sernac emite alerta para autos vendidos entre 2023 y 2025 en Chile por falla técnica: este es el modelo afectado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para un modelo de auto vendido en Chile por una falla técnica.

Stellantis Chile S.A. advirtió sobre la medida para los vehículos marca Jeep, modelos Grand Cherokee y Grand Cherokee L , comercializados entre los años 2023 y 2025 en el país. A continuación, una imagen referencial del modelo:

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Según lo comunicado por el organismo, en algunos de los vehículos implicados "pueden haber sido ensamblados con reposacabezas de la 2° fila que contienen un mecanismo de bloqueo interno con una condición de interferencia”.

Esto último impediría que “el reposacabezas se bloquee en posición vertical. Un reposacabezas que esté plegado hacia adelante puede aumentar el riesgo de lesiones a los ocupantes del asiento en ciertos tipos de colisiones”.

“Los reposacabezas de la segunda fila pueden no bloquearse en posición vertical y quedar plegados, aumentando el riesgo de sufrir lesiones (como latigazo cervical) ante un impacto al no retener adecuadamente la cabeza del ocupante”, detallan desde el ente fiscalizador.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El Sernac recomienda a los conductores verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN del automóvil (revisar acá).

De ser el caso, los afectados deben comunicarse directamente con la empresa para agendar una cita y coordinar la respectiva reparación del vehículo. Dicho procedimiento tendrá una duración estimada de 1 hora y 30 minutos y no tiene costo adicional para los consumidores.

A continuación, los puntos de contacto: