Fiscal Ángel Valencia protagoniza accidente con motociclista: iba junto a su familia / VICTOR HUENANTE

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, protagonizó a tarde de este sábado un accidente de tránsito mientras se desplazaba junto a su familia en Santiago.

El hecho involucró a un motociclista que prestaba servicios para una aplicación de reparto de alimentos y ya es investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

De acuerdo con una declaración oficial del Ministerio Público, el accidente ocurrió cerca de las 15:45 horas en la intersección de las calles Condell y Rancagua.

Las circunstancias en que se produjo el choque serán determinadas en el marco de la investigación.

Tras el incidente, el procedimiento quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, con apoyo de personal especializado de la SIAT de Carabineros.

En ese contexto, a Ángel Valencia se le practicó un alcotest, el que arrojó resultado negativo. Además, conforme al protocolo vigente, será sometido a un examen de alcoholemia en el centro asistencial que determine la autoridad policial.

Según informó el Ministerio Público, todas las personas involucradas se encuentran en buenas condiciones generales. Asimismo, el Fiscal Nacional prestó declaración ante Carabineros y se mantiene monitoreando la evolución del estado de salud del motociclista lesionado.