ARMY sigue esperando a meses del show: la decisión que definirá el futuro de los conciertos de BTS en Chile

A poco más de tres meses de los conciertos de BTS programados para el 14, 16 y 17 de octubre, la incertidumbre sobre su realización en Chile continúa.

El conflicto surgió luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) rechazara autorizar el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional, al considerar que el escenario de 360 grados, de unas 600 toneladas, representa un riesgo para la cancha y la infraestructura del recinto.

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Tras la decisión, el Gobierno propuso dos alternativas para mantener los espectáculos: que la productora DG Medios incorpore una estructura que distribuya el peso del montaje y proteja el césped, o trasladar los conciertos a otro espacio, como la explanada del Estadio Nacional o el Parque Cerrillos.

Sin embargo, hasta ahora la empresa organizadora no se ha pronunciado públicamente, por lo que la responsabilidad de definir el futuro de los shows recae en sus manos.

La falta de una respuesta oficial ha incrementado la molestia entre los seguidores de la banda surcoreana. Desde la fanbase BTS Chile sostienen que es la productora la que debe entregar certezas a quienes ya compraron entradas, mientras advierten que las alternativas planteadas por el Ejecutivo podrían no cumplir con los estándares técnicos de la gira internacional ni con la capacidad necesaria para recibir a todo el público.

La controversia también abrió un debate sobre la capacidad de Chile para albergar espectáculos de gran escala. Especialistas cuestionan la falta de definiciones claras respecto al uso del Estadio Nacional y advierten que la incertidumbre podría afectar la llegada de futuras giras internacionales.

En paralelo, continúan las manifestaciones de fanáticos y se mantienen convocadas nuevas protestas, mientras el tiempo corre y el recinto definitivo para BTS sigue sin definirse.