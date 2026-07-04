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Temblor se percibe en la zona norte de Chile hoy sábado: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile entregó más detalles del hecho.

Nelson Quiroz

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Un sismo se registró la tarde de este sábado en el norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 14:48 horas y tuvo una profundidad de 104 kilómetros, por lo que se trató de un evento de carácter intermedio.

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De acuerdo con el organismo, el epicentro se ubicó 32 kilómetros al sureste de Pica, en la región de Tarapacá y registró una magnitud 4,4. El evento fue localizado en las coordenadas 20,75° de latitud sur y 69,18° de longitud oeste, con una magnitud de 4,4 MLv.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a personas ni afectación a infraestructura producto del temblor. Asimismo, el CSN indicó que solo los sismos que son percibidos por la población cuentan posteriormente con un informe de intensidades.

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