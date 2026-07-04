Temblor se percibe en la zona norte de Chile hoy sábado: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo se registró la tarde de este sábado en el norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 14:48 horas y tuvo una profundidad de 104 kilómetros, por lo que se trató de un evento de carácter intermedio.

De acuerdo con el organismo, el epicentro se ubicó 32 kilómetros al sureste de Pica, en la región de Tarapacá y registró una magnitud 4,4. El evento fue localizado en las coordenadas 20,75° de latitud sur y 69,18° de longitud oeste, con una magnitud de 4,4 MLv.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a personas ni afectación a infraestructura producto del temblor. Asimismo, el CSN indicó que solo los sismos que son percibidos por la población cuentan posteriormente con un informe de intensidades.