El insólito plan de un reo: fingió ser fiscal para intentar sacar a un detenido de la cárcel en San Felipe

Un líder de una organización criminal recluido en la cárcel de Valparaíso habría intentado hacerse pasar por un fiscal del Ministerio Público para conseguir la liberación de un detenido en San Felipe, en un hecho que quedó al descubierto durante una investigación por crimen organizado.

Según informó T13, el imputado fue identificado como Luis Vidal Flores, quien cumple condena y, pese a estar privado de libertad, habría coordinado distintas acciones desde el penal.

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De acuerdo con los antecedentes, el sujeto llamó a una unidad policial y se presentó como persecutor, utilizando terminología propia del sistema judicial para dar credibilidad a su relato. Incluso solicitó aplicar el denominado “artículo 26” con el objetivo de que el detenido recuperara su libertad de manera inmediata.

Sin embargo, el funcionario que recibió la comunicación advirtió que la instrucción debía quedar registrada en los sistemas institucionales, lo que impidió que la maniobra prosperara.

La investigación también apunta a que este no sería un hecho aislado. Según consignó el citado medio, la banda habría desarrollado previamente distintos mecanismos de suplantación de identidad para cometer delitos patrimoniales, principalmente mediante llamadas telefónicas dirigidas a asesoras del hogar.

En ese contexto, las autoridades buscan establecer el nivel de coordinación que mantenía la organización desde el interior del recinto penitenciario y cómo el líder de la agrupación logró acceder a la información necesaria para intentar influir en un procedimiento policial desde la cárcel.