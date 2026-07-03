Así son el Parque Estadio Nacional y el Parque Bicentenario Cerrillos que ofrece el Gobierno para el concierto de BTS

El futuro de los conciertos de BTS en Chile tuvo un nuevo giro durante la noche de este viernes, luego de que la ministra del Deporte, Natalia Duco, ofreciera una conferencia de prensa en la que dio a conocer la postura del Gobierno respecto al uso del Estadio Nacional.

Durante el punto de prensa, la secretaria de Estado anunció dos alternativas para recibir a la banda surcoreana, luego de que se rechazara la utilización del coliseo de Ñuñoa. Sin embargo, ambas opciones obligarán a la productora DG Medios a instalar estructuras tipo “Mecano” para albergar a los y las fanáticas que adquirieron entradas.

La primera alternativa es la explanada del Parque Estadio Nacional y la segunda corresponde al Parque Bicentenario de Cerrillos. Según precisó Natalia Duco, ambos recintos ya cuentan con fechas reservadas para los conciertos.

Así son el Parque Estadio Nacional y el Parque Bicentenario de Cerrillos

La primera opción propuesta por el Gobierno fue la explanada del Parque Estadio Nacional, un recinto que ya ha albergado conciertos masivos durante los últimos años. Este espacio tiene una capacidad aproximada para 60 mil personas, aunque requerirá que la productora instale estructuras tipo “Mecano” para responder a la demanda del espectáculo de BTS.

Ampliar

La segunda alternativa es el Parque Bicentenario de Cerrillos. Hasta 2025, este parque fue la sede de Lollapalooza Chile, festival que reunía a cerca de 240 mil asistentes durante sus tres jornadas.

Al igual que en la explanada del Parque Estadio Nacional, si se opta por el Parque Bicentenario de Cerrillos, la productora deberá instalar graderías tipo “Mecano” para recrear una configuración similar a la de una arena y así recibir a los y las asistentes que ya adquirieron entradas para los conciertos de BTS.