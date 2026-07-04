La emotiva despedida de Kike Morandé a Fernando Kliche: “Fue el mejor galán que ha existido”

Santiago

El animador contó que ambos compartieron una larga amistad y trabajaron juntos en distintas etapas de sus carreras. “Me tocó conocerlo mucho porque Fernando era prácticamente de mi misma edad. Trabajé con él toda la vida”, recordó, enviando además un afectuoso saludo a Ignacio, hijo del actor.

Morandé describió a Kliche como “un galán, un simpático, inigualable” y aseguró que fue “el rey de la teleserie, el mejor galán que ha existido”, resaltando el cariño y la admiración que despertó entre quienes lo conocieron.

Durante la despedida también evocó una de las reflexiones que el propio actor repetía con humor sobre el paso del tiempo en la actuación. “Primero eres el hijo del protagonista, después el protagonista, luego el papá del protagonista y, cuando te toca hacer de cura en la teleserie, ya no te llaman más”, recordaba entre risas.

Kike Morandé cerró su homenaje con un emotivo mensaje: “Fernando, un abrazo inmenso al cielo. Que Dios te tenga a su lado. Fuiste un muy buen tipo, muy simpático”.