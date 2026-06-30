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Copa Intercontinental Sub 20: ¿quién financia la disputa del partido de Santiago Wanderers vs Real Madrid y cuándo se jugaría en Chile?

Según información de ADN Deportes, ya están las gestiones para que los caturros no desembolsen dinero por ejercer la localía.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

Copa Intercontinental Sub 20: ¿quién financia la disputa del partido de Santiago Wanderers vs Real Madrid y cuándo se jugaría en Chile?

Copa Intercontinental Sub 20: ¿quién financia la disputa del partido de Santiago Wanderers vs Real Madrid y cuándo se jugaría en Chile? / Oscar Guerra

En Valparaíso las expectativas están más que instaladas respecto al futuro de Santiago Wanderers, fundamentalmente respecto a la categoría sub 20.

Esto considerando que los caturros, tras ganar la Copa Libertadores de la categoría, jugarán la final de la Copa Intercontinental ante el ganador de la Youth Champions League, Real Madrid, pero había una gran traba: el dinero.

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Desde hace algunas semanas se venía planteando que el costo de organizar el duelo era de 400 mil dólares y que aquello implicaba un tema no menor a nivel local para asumir la organización.

Sin embargo, Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, refrendó en ADN Deportes el compromiso de que la Copa Intercontinental Sub 20 se disputará en suelo nacional. “Me aseguraron que se iba a jugar en Chile. La organización es de Conmebol. Hay apoyo del Ministerio del Deporte”, recalcó, aludiendo a que el monto requerido con tal de asegurar el compromiso en suelo nacional no saldrá de las arcas del cuadro caturro.

Al margen de la necesidad de que se oficialice a Chile como la sede del choque entre Santiago Wanderers y Real Madrid, aún faltan dos interrogantes por resolver.

Una es el estadio, pues todavía no está claro si se jugará en Valparaíso o Santiago. La otra duda está en la fecha: a principio se habló de agosto, pero los sub 20 del Real Madrid están de vacaciones para entonces, con lo que entre septiembre, octubre y noviembre están las fechas factibles para la disputa de la Copa Intercontinental Sub 20.

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