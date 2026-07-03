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Lluvia por ciclón extratropical en Chile: estas son todas las regiones que tendrán chubascos y tormentas eléctricas

El sistema llegará este sábado a la zona central con precipitaciones, posible actividad eléctrica y montos de hasta 30 milímetro.

Javier Méndez

Lluvia por ciclón extratropical en Chile: estas son todas las regiones que tendrán chubascos y tormentas eléctricas

Lluvia por ciclón extratropical en Chile: estas son todas las regiones que tendrán chubascos y tormentas eléctricas / Angelo F-

La lluvia volverá a la zona central durante este fin de semana. Según Meteored, un ciclón extratropical acompañado por una baja segregada llegará a Chile este sábado 4 de julio, dejando chubascos en un tramo acotado del país.

El sistema avanzará durante la mañana y se moverá desde la costa hacia sectores interiores. Aunque a comienzos de semana se proyectaba un evento más amplio, el pronóstico actual redujo el área de impacto.

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De acuerdo con el reporte, los chubascos se concentrarán en sectores de Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y podrían rozar el Biobío.

Las regiones que esperan los montos más importantes son Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, donde además existe posibilidad de tormentas eléctricas durante el paso del sistema.

La inestabilidad aumentaría durante la tarde y noche del sábado. En ese tramo, las tormentas podrían presentarse en sectores del litoral y la cordillera de la costa de Valparaíso y O’Higgins. También podrían registrarse en sectores de la cordillera de la costa de la RM.

Respecto a los acumulados, el sitio web proyecta entre 5 y 30 milímetros en la costa de Valparaíso y O’Higgins. En el litoral del Maule, Ñuble y la provincia de Concepción, los chubascos podrían dejar entre 3 y 8 milímetros.

En zonas interiores, los alrededores de Rancagua y Paine podrían recibir hasta 15 milímetros con el paso del sistema.

El ciclón avanzará rápido y dejaría el país durante la madrugada del domingo 5 de julio. Las últimas precipitaciones quedarían concentradas en sectores cordilleranos.

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