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Con supermercado, cine y tiendas: confirman construcción de nuevo mall en Chile y esta será su ubicación

“Creemos que este proyecto es un aporte relevante para la comuna”, señalaron desde SMU, la firma responsable. Las obras deberían comenzar en las próximas semanas.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / SeventyFour

Esta semana se dio a conocer que el holding supermercadista SMU prepara su llegada al rubro de los centros comerciales.

Según detalla Economía y Negocios, la compañía, controlada por Álvaro Saieh, tiene en carpeta una nueva construcción para la comuna de Coyhaique, en la Región de Aysén, donde ya operan con una tienda Unimarc.

El proyecto, que se encuentra en las etapas finales del proceso de adjudicación para iniciar con las obras en las próximas semanas, contará con espacios como un supermercado, locales comerciales, cine, restaurantes, recinto para juegos y gimnasio.

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Creemos que este proyecto será un aporte relevante para la comuna, tanto por la oferta comercial y de servicios que incorporará como por el impulso que significará para la inversión, el empleo y el desarrollo local”, señalaron desde la firma al medio citado.

Estamos promoviendo y tratando de apoyar para que ocurra. Si bien no somos los tomadores de decisiones, sí podemos apoyar en gestiones para que existan las condiciones para invertir”, sostuvo el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica.

El grupo supermercadista adquirió los terrenos de su futura iniciativa a VivoCorp en una transacción cercana a los US$7,2 millones. Originalmente, era esa empresa la que había impulsado la idea.

La iniciativa de dos niveles se emplazaría en un terreno de más de 39 mil metros cuadrados ubicado en el kilómetro dos del Camino Público de Coyhaique a Balmaceda. De ese espacio, 22.100 m² corresponderían a la superficie construida, mientras que el proyecto contempla además 481 estacionamientos y niveles subterráneos.

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