Hybe rompe el silencio por conflicto de BTS en Chile: asegura que está “revisando la situación”

Los esperados conciertos de BTS en Chile siguen bajo incertidumbre luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) decidiera no autorizar el uso del Estadio Nacional para los shows programados para el 14, 16 y 17 de octubre, en el marco de la gira mundial Arirang.

El punto que encendió el conflicto es el montaje del espectáculo, que contempla un escenario 360° ubicado en el centro de la cancha.

Las tres fechas ya agotaron sus entradas y cada presentación podría reunir a más de 48 mil fanáticos, mientras la productora DG Medios aún no entrega una actualización detallada sobre el futuro del evento.

Hybe sigue de cerca el conflicto por BTS en Chile

Desde el IND explicaron que la negativa responde a factores técnicos vinculados al cuidado del campo de juego.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, aclaró que la determinación no implica necesariamente la cancelación de los conciertos, pero recalcó que el recinto nunca estuvo formalmente confirmado. “El Instituto Nacional de Deportes nunca confirmó las fechas con los decretos oficiales que se suelen emitir en estos casos”, afirmó en 24 Horas.

Duco también apuntó a la productora por iniciar la venta de entradas pese a que el trámite no estaba cerrado. “La compañía productora estaba al tanto y sabía que no habíamos confirmado el decreto, pero las entradas se vendieron de todos modos”, señaló.

Además, aseguró que los conciertos aún podrían realizarse si se modifica el diseño del escenario para no afectar el calendario deportivo del estadio.

En medio de la preocupación de los fanáticos, Hybe entregó una primera postura al medio The Korea Herald, indicando que está recopilando antecedentes antes de emitir una respuesta definitiva.

La compañía afirmó que “estaba investigando el asunto y que respondería en un momento posterior”, mientras continúan las conversaciones para buscar una alternativa dentro del complejo del Estadio Nacional o un ajuste técnico que permita mantener las fechas.