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Fuertes vientos en el sur de Chile dejan 11 heridos y más de 200 casas con algún tipo de daño

SENAPRED actualizó el balance por el evento meteorológico que afecta al centro-sur y sur del país, con daños en viviendas, rutas afectadas y alertas vigentes.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

SENAPRED entregó una nueva actualización por el sistema frontal que afecta entre las regiones del Maule y Los Lagos, con un balance que reporta 15 personas damnificadas, 16 aisladas, 11 lesionadas.

También se registra una vivienda destruida, 90 con daño mayor, 125 con daño menor y 79 aún en evaluación.

Según el informe de las Direcciones Regionales del organismo, la mayor afectación se concentra en La Araucanía, Biobío y Los Ríos, donde se mantienen problemas por caída de árboles, desprendimiento de techumbres, daños en viviendas, cortes de conectividad y afectación a infraestructura crítica.

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La Araucanía concentra aislados y daños en viviendas

En La Araucanía, se reportan 8 damnificados en Pitrufquén y 16 personas aisladas en el sector Challupén, en Villarrica, producto de la caída de árboles. Además, hay una vivienda destruida en Lautaro, tres con daño mayor en Pitrufquén y 44 con daño menor, de las cuales 40 corresponden a Pucón.

En el Biobío, el balance mantiene 83 viviendas con daño mayor, principalmente en Alto Biobío y Antuco, además de 36 con daño menor y 22 en evaluación. En Antuco también se reportan daños en establecimientos educacionales, una tenencia de Carabineros, una junta de vecinos y una bodega municipal, mientras que el APR Mirrihue Bajo permanece sin agua potable por corte eléctrico.

En Los Ríos, se registran 7 damnificados y 9 lesionados en Futrono por desprendimientos de techumbre, atendidos en el SAR de la comuna. La región suma cuatro viviendas con daño mayor y 43 con daño menor, mientras que se mantienen restricciones de navegación en Lago Ranco, Lago Maihue, Río Bueno y la ribera norte del Lago Puyehue.

Actualmente se mantienen alertas amarillas para comunas del Biobío y La Araucanía, entre ellas Antuco, Alto Biobío, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Pucón, Villarrica, Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún y Curarrehue.

Además, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene avisos por heladas y viento normal a moderado en distintas zonas del centro-sur.

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