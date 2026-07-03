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“Déjate de hinchar las pelotas”: Mauricio Pinilla estalla ante particular pregunta de periodista a su polola

El exfutbolista compartió una serie de fotografías en redes sociales con las cuales confirmó el inicio de su nueva relación.

Sebastián Escares

“Déjate de hinchar las pelotas”: Mauricio Pinilla estalla ante particular pregunta de periodista a su polola

Mauricio Pinilla está en el ojo de la polémica. Esta semana, el exjugador de la Selección Chilena dio a conocer que está iniciando una relación amorosa con la modelo Paula Henríquez.

Sin embargo, tras sacar a la luz su romance, un rumor lo vinculó con la modelo trans Joa Cabañas, quien filtró unos coquetos mensajes que le envió el exdelantero de la Universidad de Chile.

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Tras la filtración de los chats, diversos programas de farándula especularon sobre una presunta infidelidad de “Pinigol” a su nueva conquista. Ante ello, la periodista de Que te lo digo, Paula Escobar, le envió un mensaje a la nueva polola de Pinilla para consultarle sobre la polémica en que se vio involucrado el comentarista deportivo.

Sin embargo, lejos de recibir una respuesta de Henríquez, la comunicadora recibió un mensaje del propio Mauricio Pinilla. En el último episodio de Que te lo digo, la periodista contó: “Me escribió Mauricio Pinilla y, tal como la otra vez, me escribe y me bloquea inmediatamente sin ningún derecho a réplica ni a nada”.

“A las 11:23 me escribe: ‘Mira, te voy a decir esto solo una vez. No llames más a mi novia, déjate de hinchar las pelotas, pseudoperiodista”, reveló Escobar.

Luego, la periodista contó que “cinco minutos después de esto, él empieza a dar un live acostado con su polola Paula. Un live que generó bastante controversia, por el momento, por la hora, por cómo estaban los dos hablando”, cerró.

Por otro lado, la nueva conquista de Mauricio Pinilla, en conversación con Copuchas TV, señaló que “hay cosas en la vida que se dan de un momento a otro. Los tiempos de Dios son perfectos y ahora estamos viviendo juntos. Así se dio no más, pero después de muchos años".

“Ya no hay otra cosa que hacer, o sea, pueden venir, pueden escribir, pueden poner cualquier cosa de él, mía y no pasa nada”, manifestó la modelo.

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