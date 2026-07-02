Beca TIC 2026: Junaeb inicia entrega de computadores con internet gratis y estos son los estudiantes que los recibirán

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dio inicio oficial a la entrega nacional de la Beca TIC 2026, beneficio que contempla más de 96 mil computadores para estudiantes de distintas regiones de Chile.

Los computadores se reparten al 100% de los estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos del país. En el caso de colegios particulares subvencionados, se entregan de manera focalizada.

La priorización considera a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, menores bajo el cuidado del Estado y alumnos de mayor vulnerabilidad. Además, el programa también incluye a quienes cursan Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos.

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Según informó Junaeb, la entrega nacional contempla una inversión superior a los $34 mil millones. Los equipos incluyen procesador N150, disco sólido de 128 GB, pantalla Full HD y 12 meses de conexión gratuita a internet.

Además, los computadores cuentan con sistema de rastreo en caso de robo, enlaces a herramientas de inteligencia artificial y más de 65 programas educativos de inglés, ciencias, matemáticas e historia, entre otras áreas.

Durante una ceremonia en Visviri, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, destacó el inicio del proceso. “Son más de 96 mil equipos que se van a entregar a lo largo de todo el territorio, y esperamos contar con el apoyo de las familias y de las comunidades educativas para que la entrega sea exitosa”, señaló.

La distribución continuará durante los próximos días en todas las regiones del país. Para retirar los equipos, las direcciones regionales de Junaeb coordinarán la calendarización con los establecimientos educacionales, que informarán las fechas exactas a sus comunidades escolares.