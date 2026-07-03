Gobierno completa zanja en Chacalluta y afirma que alcanza un 60% en Colchane: esta es la distancia que cubren

El Gobierno informó este jueves que las obras de la zanja fronteriza de Chacalluta alcanzaron el 100% de ejecución, mientras que los trabajos en Colchane superaron el 63%.

La intervención forma parte de las medidas impulsadas para reforzar la seguridad en la macrozona norte y prevenir delitos como el narcotráfico, el robo de vehículos y el cruce irregular de personas.

En paralelo, el Ejecutivo reportó una disminución del 86,3% en los ingresos irregulares por la frontera norte respecto del año anterior, caída que se concentra principalmente en el sector de Colchane.

Obras en Chacalluta alcanzan los 6.751 metros

En el caso de Chacalluta, región de Arica y Parinacota, las excavaciones completaron los 6.751 metros contemplados en la planificación inicial.

Según detallaron las autoridades, durante la primera etapa se detectaron diferencias en las condiciones del terreno, debido a que el suelo ubicado cerca de la costa presentaba una mayor cohesión que el sector colindante con la Ruta 5.

Sin embargo, estas características permitieron mejorar la estabilidad de los taludes y reducir la necesidad de ampliar el perfil de la excavación.

Actualmente, los trabajos se concentran en ajustes operativos, como la habilitación de accesos para las retroexcavadoras, la limpieza del área intervenida y el retiro del material acumulado.

“Las labores se han enfocado en ajustes operativos puntuales, incluyendo la habilitación de accesos para la retroexcavadora, la limpieza del sector y el retiro de material acopiado, favoreciendo una ejecución más controlada y eficiente de los trabajos”, explicaron desde el Ejecutivo.

Zanja de Colchane supera el 63% de avance

En Colchane, región de Tarapacá, las excavaciones registran un 63,3% de avance, equivalente a 4,179 de los 6,6 kilómetros proyectados.

Para completar este tramo se dispuso un trabajo de largo plazo, apoyado por maquinaria pesada como bulldozers, retroexcavadoras, cargadores frontales, motoniveladoras, excavadoras y camiones aljibe.

De acuerdo con el Gobierno, las zanjas buscan dificultar el desplazamiento de vehículos y personas por pasos no habilitados, reforzando los controles desplegados en los principales puntos fronterizos del norte del país.