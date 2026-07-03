Argentina se metió en los octavos de final del Mundial 2026 luego de vencer en la prórroga a Cabo Verde por 3-2, en un partido donde los actuales defensores del título sufrieron como no lo habían hecho hace mucho tiempo para abrochar la clasificación.

Lionel Scaloni, que este viernes cumplía su partido número 100 al mando de la selección trasandina, hizo una sincera autocrítica luego del tormentoso encuentro, donde valoró la reacción de sus dirigidos y felicitó a los rivales por su desempeño.

“Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo: este equipo nunca se rinde. Felicito al rival, cuando uno dice que no hay rival fácil... hoy han demostrado que son un gran equipo. Hubiera sido una locura perder en mi partido 100, pero esto es el fútbol”, dijo el seleccionador en la entrevista a ras de cancha a la señal oficial.

"HOY DEMOSTRARON QUE SON UN GRAN EQUIPO"



Lionel Scaloni valoró el partido que le hizo Cabo Verde a Argentina y que se llevó la Albiceleste por 3-2.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/i8BZ97m4VL — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Luego, en la conferencia de prensa, añadió: “Me decían que íbamos por la parte buena del cuadro... Ahora se dan cuenta que no hay partido fácil. Sabíamos que iba a ser duro. Se sufrió demasiado, merecíamos haber ganado, pero el rival nos la puso difícil”.

Al ser consultado sobre si en algún momento se vio fuera de la Copa del Mundo, señaló que “yo soy un poco desconfiado y nunca me veo clasificado. La experiencia me ha dado eso. Pero es verdad que el partido estaba feo, se podía haber ido para el otro lado aunque nosotros llevábamos el peso”.

“Seguramente de los 100 este fue el que más me marcó; porque es un Mundial, porque tuvimos que reponernos...Es un partido que me va a ayudar como entrenador. Y ganándolo, mejor; si hubiéramos perdido hubiese sido una estadística triste”, cerró Scaloni sobre la marca alcanzada dirigiendo a Argentina.