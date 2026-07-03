Resultados del Kino que repartió $10.300 millones: números ganadores del sorteo 3248 del viernes 3 de julio
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del viernes 3 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.
Para el sorteo 3248 se alcanzaron los $10.300 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 16 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $694.938
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $6.060 millones
- Rekino: $310 millones
- Requete Kino: $650 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3248 del Kino
- Kino: 7, 22, 17, 18, 8, 16, 23, 6, 3, 20, 9, 11, 15, 25
- Rekino: 19, 25, 21, 3, 18, 7, 9, 15, 24, 23, 17, 8, 5, 22
- Requete Kino: 5, 20, 1, 21, 4, 8, 2, 12, 9, 14, 6, 22, 24, 15
- Chao Jefe $2.000.000: 9, 23, 3, 22, 7, 13, 1, 6, 14, 15, 19, 2, 10, 24
- Chao Jefe $3.000.000: 15, 6, 23, 11, 14, 12, 25, 4, 9, 13, 17, 16, 7, 21
- Súper Combo Marraqueta: 20, 12, 7, 15, 14, 10, 9, 16, 11, 21, 1, 25, 5, 24
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 13, 25, 17, 2, 15, 9, 18, 6, 23, 11, 16, 12, 19, 4
- Premios Especiales viaje para dos personas: 6, 21, 23, 3, 18, 12, 10, 14, 5, 17, 4, 8, 25, 20
- Premios Especiales viaje para dos personas: 16, 25, 23, 5, 17, 15, 22, 3, 8, 24, 20, 13, 19, 4
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