Internacionaliza tu pyme: experto revela las claves y herramientas para llevar tu negocio al mercado global / Westend61

En una clase Magistral conducida por el profesor Gustavo Ávila, el consultor y experto en logística Rodolfo Valenzuela compartió en el programa Academia de Emprendedores las herramientas fundamentales para que los emprendedores lleven sus negocios al mercado global.

El invitado enfatizó que el éxito no depende solo del producto, sino de entender el “rayado de cancha” normativo, advirtiendo que “si vendes y no te pagan, no sacaste nada”.

Valenzuela destacó la importancia crítica de dominar los Incoterms (cláusulas de compraventa), señalando que para un gerente o dueño de pyme desconocerlos “es como una vaca con un violín”.

Estos términos son esenciales porque definen con precisión cuatro elementos: el lugar de entrega, el punto de transferencia de riesgo, quién asume los seguros y qué gastos están incluidos en el precio.

“Si tu producto es exitoso acá, va a ser exitoso allá”

Respecto a la exportación de servicios, el experto aclaró que este rubro goza de importantes incentivos fiscales que muchas pymes ignoran.

Según explicó, “las exportaciones no pagan IVA; están exentas”, lo que permite a los emprendedores recuperar el 19% como crédito fiscal por todas las compras y gastos realizados para prestar dicho servicio al extranjero.

En cuanto a la importación de maquinaria, se resaltó la ley que exime de derechos de aduana a los bienes de capital, permitiendo traer equipos (incluso usados) con un arancel del 0%.

Valenzuela recomendó a quienes inician este camino realizar un estudio de mercado serio y asesorarse técnicamente, asegurando que “si tu producto es exitoso acá, va a ser exitoso allá”.

Academia de Emprendedores y más

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