Argentina tuvo que sufrir como nunca antes en el presente Mundial para vencer a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga y clasificar a los octavos de final del certamen, en una noche histórica para el elenco africano, pese a la derrota.

En el Miami Stadium, la albiceleste fue prácticamente local. Sin embargo, el cuadro de los “tiburones azules” tuvo a un hincha de reconocimiento mundial entre sus filas: el popular streamer estadounidense, Speed.

El creador de contenido estuvo presente en el estadio alentando por el cuadro africano en una transmisión en vivo, pero en medio del streaming vivió un vergonzoso momento con una aficionada trasandina, quien lo insultó en reiteradas ocasiones.

Cuando Deroy Duarte consiguió el 1-1 de Cabo Verde en el minuto 59, Speed, reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, celebró la conquista con todo, pese a estar rodeado mayoritariamente de hinchas albicelestes.

Una de las presentes, enojada por la euforia del influencer, comenzó a increparlo a distancia. “Pelotudo”, fue alguna de las palabras que lograron oírse por parte de la hincha, quien estaba bajo la atenta mirada de la seguridad privada del creador de contenido.

Speed celebra el gol de Cabo Verde y unos aficionados argentinos lo confrontan pic.twitter.com/QWKAezQi5f — ceciarmy (@ceciarmy) July 3, 2026