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Árbitro chileno tendrá rol clave en el Paraguay-Francia: será su novena designación en el Mundial 2026

Juan Lara Luco será el juez encargado del VAR en el choque entre sudamericanos y europeos.

Javier Catalán

Getty Images

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Este sábado 4 de julio arrancan los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidazos: Canadá versus Marruecos (13:00 horas de Chile) y Paraguay ante Francia (17:00 horas).

En el encuentro que disputarán los sudamericanos ante “Le Blues”, el arbitraje chileno dirá presente con un importante rol, aunque no será dentro de la cancha.

Juan Lara Luco, como viene siendo habitual en la Copa del Mundo, volverá a estar cargo del VAR para el crucial duelo entre guaraníes y europeos, en donde estará acompañado por el italiano Marco Di Bello (AVAR) y el estadounidense Joe Dickerson (SVAR).

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Por otro lado, los árbitros en cancha serán encabezados por el silbante uzbeko Ilgiz Tantashev, acompañado con sus compatriotas Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin como asistentes. Por otro lado, los cataríes Abdulrahman Al Jassim y Taleb Al Marri serán el cuarto y quinto colegiado.

Con esta nueva participación en la cabina del videoarbitraje, Juan Lara alcanzará las nueve participaciones en partidos del Mundial 2026, en todos ellos, ocupando alguna de las asignaciones del VAR.

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