El sueño continúa: Chile vence a Colombia y sigue en carrera en la clasificatoria para el Mundial 2027

La selección chilena de básquetbol consiguió una victoria clave en sus aspiraciones de avanzar a la segunda ronda de las clasificatorias rumbo al Mundial 2027, tras derrotar por 81-79 a Colombia.

En un partido muy disputado, la Roja del Basket estaba abajo en el marcador por 79-75 cuando restaban solo 26 segundos para el final. En ese momento, Felipe Haase encestó un triple que dejó al combinado nacional a solo un punto del empate y con opciones de dar vuelta el encuentro.

Tras la reposición, Chile presionó la salida de Colombia y provocó dos infracciones. Luego, Juan Cárdenas falló sus dos lanzamientos desde la línea de tiros libres, lo que le permitió a la escuadra nacional quedarse con la penúltima posesión del compromiso.

A falta de cuatro segundos para el término del partido, Sebastián Herrera convirtió un nuevo triple que dio vuelta el marcador y selló el triunfo por 81-79, desatando la celebración del elenco chileno.

Ahora, la Roja del Basket enfrentará a Venezuela el próximo lunes 6 de julio en Cali, donde deberá conseguir una nueva victoria y esperar una derrota de Colombia ante Brasil para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.