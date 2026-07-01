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Nuevo flanco para La Moneda: preocupa eventual pérdida de mayoría en el Senado por causas que afectan a tres senadores

La inquietud surge en medio de la tramitación de proyectos clave del Ejecutivo.

Nelson Quiroz

SENADO

SENADO / Oscar Guerra

El Gobierno enfrenta un nuevo foco de preocupación política ante la posibilidad de perder la estrecha mayoría que hoy mantiene en el Senado, escenario que podría complicar la tramitación de reformas consideradas prioritarias.

Así lo informó The Clinic, que advierte inquietud en La Moneda por el avance de investigaciones judiciales que afectan a tres senadores.

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Agencia Uno

Actualmente, el oficialismo cuenta con 26 votos, el mínimo necesario para mantener la mayoría en la Cámara Alta. Sin embargo, esa ventaja podría verse alterada si prosperan los procesos judiciales que involucran a los senadores Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kusanovic.

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El caso más avanzado corresponde a Calisto, acusado por la Fiscalía de fraude al Fisco por presuntas irregularidades en asesorías parlamentarias cuando era diputado. El Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de presidio y pidió nuevamente su desafuero, aunque su defensa sostiene que aún existen recursos judiciales pendientes que podrían retrasar el proceso.

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FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

En paralelo, la senadora Camila Flores es investigada por un presunto fraude al Fisco relacionado con eventuales devoluciones de dinero por parte de colaboradores durante su etapa como diputada. La causa permanece bajo reserva y aún se encuentra en una etapa inicial.

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Camila Flores / Oscar Guerra

Más incipiente es la investigación que involucra al senador Alejandro Kusanovic, quien es indagado tras una denuncia por supuestas devoluciones forzadas de remuneraciones de asesores. La Fiscalía Regional de Magallanes confirmó que la causa continúa con diligencias en desarrollo.

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16 OCTUBRE 2024/ VALPARAÍSO El senador, Alejandro Kusanovic, entrega sus descargos durante la Acusación Constitucional en contra de Sergio Muñoz que se discute en el senado de Valparaiso. FOTO: SEBASTIAN RIOS /AGENCIAUNO / SEBASTIAN RIOS

De acuerdo con el citado medio, en el oficialismo existe preocupación porque un eventual cambio en la composición del Senado obligaría al Ejecutivo a buscar apoyos fuera de su coalición para aprobar proyectos estratégicos, por lo que algunas voces consideran necesario ampliar la base de acuerdos y no depender únicamente de una mayoría que califican como circunstancial.

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