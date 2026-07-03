Emiten alerta por heladas de hasta -4°C en la zona central de Chile: revisa cuándo y qué regiones se verán afectadas

La zona central del país se prepara para un nuevo episodio de heladas, en el marco de un sistema de altas presiones que mantendrá cielos despejados y favorecerá la caída brusca de temperaturas durante la madrugada.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por heladas normales a moderadas que se registrarán entre la madrugada y la mañana del sábado 4 de julio de 2026, con formación de escarcha en distintos sectores del centro del país.

Las temperaturas

El fenómeno afectará a cuatro regiones, principalmente en zonas de cordillera de la costa, valles interiores y precordillera, donde se concentrarán los registros más bajos:

Región de Valparaíso : Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Precordillera y valles precordilleranos: -4°C a -2°C

: Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Precordillera y valles precordilleranos: -4°C a -2°C Región Metropolitana : Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Valle: -3°C a -1°C / Precordillera: -4°C a -2°C

: Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Valle: -3°C a -1°C / Precordillera: -4°C a -2°C Región de O’Higgins : Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Valle: -3°C a -1°C / Precordillera: -4°C a -2°C

: Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Valle: -3°C a -1°C / Precordillera: -4°C a -2°C Región del Maule: Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Valle: -3°C a -1°C / Precordillera: -4°C a -2°C

Según el pronóstico, las temperaturas más extremas se concentrarán en sectores precordilleranos, mientras que en valles y zonas costeras interiores los valores se mantendrán entre -3°C y -1°C, especialmente durante las horas previas al amanecer, cuando se espera el peak del frío.