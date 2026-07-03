Emiten alerta por heladas de hasta -4°C en la zona central de Chile: revisa cuándo y qué regiones se verán afectadas
El aviso de la Dirección Meteorológica anticipa descenso de temperaturas con escarcha en sectores del centro del país durante la madrugada del sábado 4 de julio.
La zona central del país se prepara para un nuevo episodio de heladas, en el marco de un sistema de altas presiones que mantendrá cielos despejados y favorecerá la caída brusca de temperaturas durante la madrugada.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por heladas normales a moderadas que se registrarán entre la madrugada y la mañana del sábado 4 de julio de 2026, con formación de escarcha en distintos sectores del centro del país.
Revisa también:
Las temperaturas
El fenómeno afectará a cuatro regiones, principalmente en zonas de cordillera de la costa, valles interiores y precordillera, donde se concentrarán los registros más bajos:
- Región de Valparaíso: Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Precordillera y valles precordilleranos: -4°C a -2°C
- Región Metropolitana: Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Valle: -3°C a -1°C / Precordillera: -4°C a -2°C
- Región de O’Higgins: Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Valle: -3°C a -1°C / Precordillera: -4°C a -2°C
- Región del Maule: Cordillera de la costa: -3°C a -1°C / Valle: -3°C a -1°C / Precordillera: -4°C a -2°C
Según el pronóstico, las temperaturas más extremas se concentrarán en sectores precordilleranos, mientras que en valles y zonas costeras interiores los valores se mantendrán entre -3°C y -1°C, especialmente durante las horas previas al amanecer, cuando se espera el peak del frío.
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