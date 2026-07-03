Kast no descarta coalición en el oficialismo tras días de tensión: “Ya vendrá tiempo de ver si se constituye una alianza”

En el marco de su gira por Uruguay y Paraguay, el Presidente José Antonio Kast abordó las tensiones que han surgido en el oficialismo, luego del rechazo en el Senado a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El Mandatario fue consultado por el tema durante un punto de prensa realizado este jueves en Uruguay, donde hizo un llamado a dejar de lado las diferencias internas y concentrarse en las principales necesidades del país.

“Hago un llamado a poner el foco en las urgencias que tenemos. Las urgencias hoy día principalmente son en temas de seguridad y en temas de empleo. Es legítimo el debate político dentro de los partidos que ayudan y colaboran con el gobierno, pero tenemos que focalizarnos en temas de seguridad ”, afirmó.

Kast no descarta una eventual coalición

Luego agregó: “Espero abrir una mesa de diálogo, respetando la originalidad de cada partido político, pero siempre poniendo el foco en las urgencias. Creo que los debates políticos muchas veces nos desvían del eje principal”.

Consultado directamente sobre la posibilidad de conformar una coalición que reúna a todos los partidos del oficialismo, el Presidente Kast respondió: “Ya vendrá tiempo de ver si algunos de estos partidos constituyen una alianza, una coalición , lo importante hoy día es sacar adelante a Chile de estas urgencias que lo afectan”.

Las declaraciones de Kast se producen en la antesala del encuentro que convocó para este viernes en el Palacio de La Moneda con los presidentes de los partidos oficialistas, según consignó La Tercera.