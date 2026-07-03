La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes que la periodista mexicana Roxana Ramírez, secuestrada el pasado 2 de junio, fue asesinada y sus restos abandonados en un rancho del sur de Veracruz (este), estado donde ejercía su profesión como directora del medio digital Pulso Informativo Nanchiteco.

Es la tercera periodista asesinada en este Estado en lo que va del año. El secuestro de Ramírez en su casa quedó registrado en un video. Sus restos fueron hallados hace días en una vivienda e identificados, indicó la fiscalía.

“Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista”, informó la dependencia.

Ocho personas fueron detenidas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen, añadió la fiscalía. Los agentes “proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo” que secuestró a la comunicadora, según las investigaciones.

Exigen “respuestas urgentes”

El caso causó conmoción debido a que el secuestro quedó videograbado y fue difundido en redes sociales. En él se puede ver a al menos dos hombres armados y encapuchados derribar la puerta principal del domicilio de la víctima, ubicado en el municipio de Nanchital, en el sur de Veracruz. Mientras ingresaban, apuntaron las armas hacia los ocupantes de la vivienda.

Considerado uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, Veracruz acumula 31 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones entre 2005 y 2024, según la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamaron este viernes al Estado mexicano “respuestas urgentes” para que el asesinato de Ramírez “no permanezca en la impunidad”.

“Este crimen confirma la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa y agrava el ya preocupante saldo de tres periodistas asesinados en este estado desde el inicio de 2026”, denunció RSF en un comunicado.