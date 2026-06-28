Robo de $34 millones en comisaría de Colchane: parlamentarios exigen transparencia y máximas sanciones

Continúan las reacciones tras el robo de más de 37 mil dólares en efectivo y 800 bolivianos (cerca de $34 millones de pesos) desde una comisaría fronteriza de Carabineros en Colchane, en la región de Tarapacá.

Congresistas por la zona catalogaron lo ocurrido como gravísimo, por lo que llamaron a la transparencia total y a la aplicación de las máximas sanciones.

El diputado por la región de Tarapacá, Carlos Carvajal, declaró para Radio ADN que es un hecho gravísimo, poco común y que se deben revisar los protocolos de la institución para dar respuestas a la ciudadanía.

“Hay que respetar, por supuesto, la investigación de Fiscalía, pero también exigir responsabilidades administrativas, revisar protocolos y aclarar quiénes tenían acceso a esos recursos, porque situaciones como esta dañan profundamente la confianza en las instituciones”, señaló.

Asimismo, afirmó que en una zona donde se exige más control del Estado, “el Estado no puede fallar dentro de sus propias dependencias”.

En la misma línea, la diputada por el distrito 2, Ximena Naranjo, expresó que cuando se trata de recursos que están bajo custodia de una institución tan importante como Carabineros la ciudadanía merece transparencia. Pero recalcó que este caso deja en evidencia las condiciones complejas con las que el personal policial trabaja en la frontera, la falta de recursos y herramientas necesarias.

“Hace mucho tiempo venimos advirtiendo que Colchane necesita más infraestructura, mejor tecnología y mayores recursos para Carabineros. Fortalecer la seguridad fronteriza no implica exigir altos estándares de probidad, sino también entregar a nuestra policía las herramientas necesarias para cumplir una labor que es fundamental para la seguridad del país”, aseveró.

Finalmente, el Senador por la zona, Renzo Trisotti, manifestó que al haber ocurrido estos hechos al interior de una unidad policial lo hace más cuestionable y por ello la investigación debe ser rigurosa y con las máximas sanciones.

“Debe ser rápida, rigurosa y efectiva para poder establecer los hechos, determinar las responsabilidades y aplicar las máximas sanciones que correspondan. Aquí, la confianza en nuestras instituciones exige una total transparencia”, aseguró.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Colchane, el Jefe de Gabinete del alcalde Teofilo Mamani, Jorge Inostroza, respondió a Radio ADN que “el jefe comunal está fuera del país y que el tema por el que consultamos como prensa sería irrelevante y no es una problemática para la comuna pues es algo interno de Carabineros”.

Mientras, el Ministerio Público instruyó diligencias con personal especializado y con funcionarios de Asuntos Internos de la institución, para dar con los responsables de este robo de dinero al interior de la Comisaría Fronteriza de Colchane.

La Fiscalía Local del Tamarugal investiga la sustracción de más de 37 mil dólares y 800 bolivianos, unos $34 millones, desde una unidad policial de Carabineros en Colchane, que de acuerdo a los antecedentes entregados por el Fiscal Milton Torres, correspondería a dinero sustraído de una incautación realizada en el marco de un operativo por contrabando de dinero.