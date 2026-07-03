Con un bebé de cinco meses: encuentran a familia viviendo al aire libre en medio de temperaturas bajo cero

Una familia fue encontrada viviendo en una carpa en Chillán Viejo, Región de Ñuble, en medio de las bajas temperaturas que afectan a la zona.

Entre sus integrantes había un bebé de apenas cinco meses, lo que motivó un operativo de Carabineros para resguardar su seguridad.

Según informó Radio Contacto, el grupo familiar, de nacionalidad venezolana, llevaba varios días instalado en el kilómetro 410 de la Ruta 5 Sur, a la altura del servicentro Copec de Chillán Viejo.

La situación fue advertida por camioneros que transitaban por el sector, quienes alertaron a las autoridades al percatarse de que la pareja y su hijo permanecían expuestos al intenso frío.

Tras llegar al lugar, Carabineros constató las condiciones en las que vivía la familia y realizó las gestiones para trasladarla a un albergue, con el objetivo de protegerla de las temperaturas bajo cero.

La principal preocupación de los funcionarios fue el bienestar del lactante de cinco meses, debido al riesgo que implicaba permanecer durante la noche al interior de una carpa.

El hallazgo ocurrió en una de las jornadas más frías del año en la región de Ñuble. Este viernes, Chillán registró una temperatura mínima de -5,4 °C, según los registros meteorológicos.