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Lluvia y nieve en la Región Metropolitana: este es el día “clave” en que partirá el sistema frontal en Santiago

Tras días de frío intenso, un nuevo sistema frontal dejará precipitaciones en Santiago y chubascos de nieve en sectores precordilleranos de la RM.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Miguel Angel Bustos

Tras varias jornadas marcadas por el frío intenso, la Región Metropolitana se prepara para el regreso de las precipitaciones.

Un nuevo sistema frontal llegaría durante los próximos días a la capital, con lluvias en Santiago y posible nieve en sectores precordilleranos.

De acuerdo con el pronóstico, la lluvia comenzaría durante la tarde de este viernes 3 de julio en Santiago.

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Lluvia y nieve en la Región Metropolitana

El sistema frontal no solo dejaría agua en la capital. También se espera la caída de chubascos de nieve en zonas precordilleranas, especialmente en sectores como San José de Maipo, donde el fenómeno podría registrarse durante la noche del viernes.

Esta situación podría generar condiciones complejas en rutas cordilleranas y zonas expuestas a bajas temperaturas.

La Dirección Meteorológica de Chile proyecta que las precipitaciones se mantendrían hasta la madrugada del sábado 4 de julio en Santiago, mientras que la nieve caería durante la tarde y noche de esa misma jornada.

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