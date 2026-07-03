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Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Autoridades mantienen la evaluación de posibles afectaciones a personas, infraestructura y servicios esenciales tras el evento.

Nicolás Lara Córdova

Sismos - Sismología - Temblores

Sismos - Sismología - Temblores / leolintang

En horas de la noche de este viernes 3 de julio, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.

Según información de Senapred, el sismo se percibió en La Serena, Ovalle y Coquimbo y tuvo lugar a eso de las 23:13 horas de este viernes.

De acuerdo a los registros del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 5.1.

En tanto, su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Punitaqui, en la Región de Coquimbo.

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