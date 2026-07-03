Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

En horas de la noche de este viernes 3 de julio, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.

Según información de Senapred, el sismo se percibió en La Serena, Ovalle y Coquimbo y tuvo lugar a eso de las 23:13 horas de este viernes.

De acuerdo a los registros del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 5.1.

En tanto, su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Punitaqui, en la Región de Coquimbo.