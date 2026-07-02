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Revelan el diagnóstico de la lesión de Clemente Montes en la UC: este tiempo estaría fuera de las canchas

El extremo cruzado sufrió una complicada lesión en su pie por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para prevenir complicaciones futuras.

Lucas San Martín

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En la planificación de los desafíos para el segundo semestre, Universidad Católica lamentó la sorprendente lesión de Clemente Montes, por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La UC no ha entregado mayor detalle oficial de la lesión del delantero ni cuáles serán los plazos de recuperación. Sin embargo, ahora se dio a conocer cuál es el diagnóstico final que lo alejará de las competencias.

Según lo informado por DSports, Montes fue operado por una delicada fractura en el hueso tarso del pie. El extremo había presentado molestias en la zona, por lo que el cuerpo médico del club decidió actuar de inmediato para prevenir lesiones más complicadas a futuro.

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Además, de acuerdo a lo señalado por el medio citado, el jugador de 25 años se realizó unos últimos exámenes y se espera que esté fuera de las canchas por dos meses. Pese a esto, estará en constante evaluación para ver si podrá estar presente octavos de final de la Copa Libertadores.

Esta sensible baja afecta al planteamiento de Daniel Garnero para los próximos partidos de la Universidad Católica. Debido a esto, el club intentaría buscar un refuerzo para reemplazar a Montes, quien ha sido una de las principales figuras del equipo en el primer semestre.

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