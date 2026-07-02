Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 3 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Icon Sportswire

Hoy, viernes 3 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla tres partidos.

Estos encuentros son parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Dallas

La programación del Mundial 2026 hoy 3 de julio arrancará a las 14:00 horas, en el AT&T Stadium, donde Australia se medirá contra Egipto. El duelo se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Miami

A contar de las 18:00 horas, Argentina enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, choque que será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Kansas

Desde las 21:30 horas, en el Arrowhead Stadium, Colombia jugará contra Ghana. El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.