Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 3 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este viernes contempla tres juegos.
Hoy, viernes 3 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla tres partidos.
Estos encuentros son parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
Revisa también:
Dallas
La programación del Mundial 2026 hoy 3 de julio arrancará a las 14:00 horas, en el AT&T Stadium, donde Australia se medirá contra Egipto. El duelo se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
Miami
A contar de las 18:00 horas, Argentina enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, choque que será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Disney+ y Paramount+.
Kansas
Desde las 21:30 horas, en el Arrowhead Stadium, Colombia jugará contra Ghana. El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
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