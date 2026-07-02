“Estoy muy molesto, no estamos acostumbrados a perder y eso me emputece; pido perdón a los hinchas”

Colo Colo sufrió una dura goleada por 4-1 en su visita a O’Higgins de Rancagua, en el duelo pendiente de la segunda fecha del Grupo E de la Copa Chile 2026.

La derrota puso fin a un invicto de más de dos meses para el equipo de Fernando Ortiz, que no perdía un partido desde el 19 de abril, cuando fue superado por Palestino en la Liga de Primera.

Tras el encuentro, uno de los jugadores que dio la cara por el “Cacique” fue Diego Ulloa. El lateral, que portó la jineta de capitán, conversó con la transmisión de TNT Sports y realizó una fuerte autocrítica tras la dura caída sufrida en El Teniente.

“Fue un partido duro, complicado, el resultado se ve reflejado. Son detalles que tenemos que mejorar y que generalmente no nos pasan”, comenzó declarando.

“Estamos claros de qué es lo que tenemos que mejorar y no importa el nombre que esté dentro de la cancha, tiene que rendir de la misma manera en que lo hacíamos en el campeonato", agregó el zaguero de Colo Colo.

Pero Ulloa fue más allá y expresó: “Estoy muy molesto porque no estamos acostumbrados a perder. Eso me emputece mucho y hay que levantar la cara y pedirle perdón al pueblo colocolino, que nosotros vamos a seguir trabajando para ganar”.

“Nada nos quiebra, mentalmente estamos muy fuertes todos, tanto los más chicos como los más grandes. Pero hay que mejorar los detalles para que no vuelvan a pasar. Aunque vayamos primero, aunque juguemos bien y todo, esto no puede pasar y lo vamos a mejorar. Como equipo somos muy trabajadores en ese sentido", sentenció.