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VIDEOS. Suiza concreta una tranquila clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

Los helvéticos pegaron en momentos clave del juego para eliminar a Argelia.

Carlos Madariaga

Suiza concreta una tranquila clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

Suiza concreta una tranquila clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 / Sarah Stier - FIFA

En la madrugada de viernes en Chile, la selección de Suiza concretó su paso a los octavos de final del Mundial 2026 tras un sólido desempeño para imponerse sobre Argelia.

En Vancouver, los africanos iniciaron con un mayor ímpetu ofensivo, tomando el control del juego durante los primeros 10 minutos.

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Sin embargo, el cuadro helvético pegó fuerte en su primera chance clara, cuando a los 11 minutos, el joven Manzambi desbordó para encontrar en área chica a Breel Embolo.

Argelia sintió el golpe, perdiendo la profundidad en su juego y cediéndole la iniciativa a un cuadro europeo que administró la diferencia sin pasar mayores zozobras.

En el arranque del segundo tiempo, Suiza terminó de noquear rápido a su rival cuando, en la primera jugada del complemento, Dan Ndoye capturó el rebote para el 2-0.

Argelia buscó reaccionar con algunas chances de su gran estrella, Riyad Mahrez, pero no pudo concretar algún descuento que inquietara a su rival.

Con algunas subidas de Varga y un increíble tanto errado de Rieder, Suiza estuvo más cerca del tercero, pero el 2-0 le bastó para asegurar su paso a los octavos de final del Mundial 2026, donde espera rival del ganador de la llave entre Ghana y Colombia.

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