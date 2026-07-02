Fernando Ortiz habla después de la goleada que sufrió Colo Colo y deja esta frase: “Me voy satisfecho, pero...”

Colo Colo vivió una noche desastrosa en el Teniente. El ‘Cacique’ presentó un equipo alternativo y cayó goleado por 4 a 1 ante O’Higgins de Rancagua.

Después del pitazo final, Fernando Ortiz conversó con TNT Sports sobre lo sucedido en el encuentro y las conclusiones que saca tras la derrota en Copa Chile.

“Nos costó entrar en el ritmo de juego, después lo agarramos bien. Se encuentran con un gol en el principio del primer tiempo en un contragolpe. Nosotros no pudimos encontrar los espacios. Las conclusiones que saco con lo que yo quería ver me voy satisfecho, pero no con el resultado”, aseguró el entrenador argentino.

Para este encuentro, Ortiz alineó una formación con varios juveniles y jugadores que no han podido sumar minutos en los últimos partidos del ‘Cacique’. Sin embargo, señaló que eso no afectó a los albos.

“No hubo cambio. Somos un equipo. Los que están, los que entran y los que se quedan. Somos todos un equipo”, afirmó.

Para cerrar, el DT de Colo Colo adelantó el próximo partido del club, el cual será ante Deportes Recoleta en el marco del último encuentro por la fase de grupos de la Copa Chile. En este cruce, que se jugará en el Estadio Monumental, ambos equipos van por la clasificación.

“Cerrar el lunes con nuestra gente, en nuestra cancha y esperamos seguir sumando puntos para esta copa y poder lograr clasificar”, sentenció.