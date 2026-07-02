“He sido pocas veces infiel, pero siento que valió la pena, se lo merecía”: reconocida actriz lanza confesión sin filtro

Una inesperada revelación de su vida amorosa fue la que realizó la actriz María Gracia Omegna en medio del programa Sin editar (Once Stream) de Pamela Díaz.

Todo partió cuando “La Fiera” le preguntó sin rodeos a la intérprete: “¿Te han sido infiel?”, a lo que la artista respondió: “Sí, miles de veces”.

Luego, Díaz le consultó directamente: “¿Y tú (has sido infiel)?”. Ante ello, María Gracia Omegna contestó: “Yo también”.

En esa línea, la actriz condesó que “yo he sido pocas veces infiel, pero siento que valió la pena. Y se lo merecía”.

“Tampoco creo en la infidelidad como: ‘Ay, da lo mismo que seamos infieles’, sino que somos corruptibles profundamente y que esas cosas pasan”, agregó.

Más adelante, en la conversación Omegna detalló que “en verdad he sido muy pocas veces infiel y en una de esas me pillaron. Muy ordinaria aparte, porque era como que se lo súper merecía”

“Pero el punto es que yo le había mentido, como que no había pasado porque casi me pillan y zafé de esa. Fue como ‘no, es un amigo, nunca fue’. Después una vez yo pensé que él estaba durmiendo y se lo conté a una amiga en el living y cuando se fue a mi amiga, yo me voy a acostar y estaba (él) así sentado con la luz prendida esperándome”.

“Había escuchado todo, le conté todo. Igual se lo súper merecía, él no tenía nada que decir”, cerró la actriz.