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Grababa los llamados y los difundía: revelan el actuar del hombre formalizado por amenazar al embajador de EE.UU.

El tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la embajada.

Ruth Cárcamo

Brandon Judd | FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Brandon Judd | FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Un hombre de 51 años, identificado como Mauricio Castillo Guerra, quedó con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la Embajada de Estados Unidos tras ser formalizado por amenazas contra el embajador Brandon Judd.

El imputado fue detenido durante la noche de este miércoles, luego de que la PDI allanara su domicilio en la comuna de Lo Barnechea, donde incautaron dispositivos electrónicos y un arma a fogueo.

Durante la formalización, el fiscal Rodrigo Varela entregó antecedentes sobre el origen a la investigación: “Son una serie de llamados telefónicos que realizó el imputado hacia la Embajada de Estados Unidos en contra de él (Brandon Judd) y su familia”.

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Subía videos con amenazas a redes sociales

Según la Fiscalía, el imputado también mantenía actividad en redes sociales, donde publicaba videos con amenazas dirigidas a distintas instituciones públicas.

“Tenía una cuenta de TikTok e Instagram, donde subía estos videos. En uno se pudo observar al imputado cuando realizó los llamados a la embajada”, señaló Varela.

Además del delito de amenazas no condicionales, Mauricio Castillo Guerra fue formalizado por porte ilegal de armas. Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

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